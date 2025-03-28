«Срок пока небольшой»: Тимати и его девушка Валентина ждут ребенка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Григорий Сысоев

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Пара вместе уже три года.

Девушка рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати, Валентина Иванова ждет ребенка. Об этом стало известно StarHit.ru от источника, близкого к паре.

«О том, что в семье грядет пополнение, знают только самые близкие. Срок пока небольшой, беременность протекает легко. Ребята счастливы», — сообщает источник.

При это сама девушка в соцсетях опровергла эту информацию одиним словом: «Вранье».

Пара встречается уже около трех лет. Если для Валентины это будет первый ребенок, то Тимати станет многодетным отцом: он уже воспитывает десятилетнюю дочь Алису от модели Алены Шишковой и пятилетнего сына Ратмира от блогера Анастасии Решетовой. При этом ни одну из своих возлюбленных он так и не довел до ЗАГСа.

Однако не так давно Иванова заинтриговала подписчиков роскошным кольцом на безымянном пальце стоимостью в несколько миллионов рублей.

«Я сказала «нет», — загадочно подписала Валентина видео с украшением в соцсетях.

Возможно, в тот момент девушка рэпера слукавила. Сам Тимати не раз намекал на то, что эти отношения для него очень важны. Уже в прошлом году он называл Валентину своей женой, а на одном из шоу заявил о готовности к браку.

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