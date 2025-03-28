Крушение батискафа в Красном море: семеро россиян остаются в больницах Хургады

Фото, видео: Известия/Елена Михайлова; 5-tv.ru

Выжившие рассказывают, что их не предупреждали о правилах эвакуации и не выдали спасательных жилетов.

В Красном море сегодня продолжат поисковую операцию. Местные спасатели сейчас решают, как поднять тела погибших при крушении прогулочного батискафа. По последним данным, из воды не смогли выбраться шесть россиян. В их числе — дети. Несколько наших соотечественников сейчас остаются в больнице.

Одна из главных версий происшествия — ошибка экипажа. Немало вопросов и к организации подобных экскурсий, а также к состоянию судна. После случившегося в Красном море в Хургаде приостановили продажу всех туров с погружением субмарин. Подробности с места событий рассказала корреспондент «Известий» Александра Мостовая.

«Мы сейчас находимся у гостиницы „Синдбад“, где, собственно, и отдыхали туристы. Именно от этой гостиницы они и отправились на экскурсию. Здесь находится пирс. Сейчас, к сожалению, внутрь никого не пускают», — сообщила корреспондент.

Строгие охранники на входе просят нас удалиться и даже запрещают делать фотографии. Руководство отеля, по всей видимости, переживает за свою репутацию. На месте ЧП продолжают работать спасатели — они выясняют, как поднять со дна Красного моря тела погибших. Сейчас в больницах Хургады находятся семь россиян, пятеро из них — дети.

«Поехали на лодке к этой субмарине, когда начали спускаться внутрь, чтобы занять места, неожиданно полилась вода, будто субмарина сорвалась», — рассказала участница экскурсии Екатерина.

В салоне была полная посадка, 44 пассажира и два члена экипажа. Трагедия произошла в момент погрузки на судно.

«Вода хлынула в салон, члены экипажа успели открыть два выхода, через них туристы пытались выбраться. По одной из версий, ошибку допустил капитан, который не справился с управлением», — отметила корреспондент.

По данным местных изданий, субмарина принадлежит одноименной гостинице. Именно у нее туристы и купили билеты на подводную экскурсию. Погружения продавала компания Sharm El-Ghada Excursions. Юлия Гущина брала тур в начале марта. Говорит, людей отправляли под воду без подготовки.

«Перед отправлением вам в громкоговоритель объясняют, что судно абсолютно безопасно, все герметично и пилот имеет квалификацию и хорошо обучен. Тем не менее, какого-то плана эвакуации нам не озвучивали и жилеты никому из нас не раздавали», — объяснила женщина.

«Туристы идут не одни, они идут с гидом. Гид им все объясняет. Если что-то и будет, произойдет несчастный случай, гид окажет помощь всем, для этого он там», — сообщил представитель отеля.

Несчастный случай с туристами конкретно на этой субмарине произошел впервые, до этого экскурсионная подводная лодка десять лет находилась на плаву. Она единственная в своем роде на Ближнем Востоке и в Африке. Гости погружаются на 25 метров и через иллюминаторы наслаждаются красотами Красного моря, изучают подводный мир. Такие туры длятся около часа и пользуются спросом. Стоимость для взрослого — 70 евро. И что поражает, даже эта трагедия не остановила предприимчивых гидов, которые продолжают зазывать на подводные экскурсии.

«Нет, не опасно. Все хорошо. У меня много экскурсий на море. У меня есть батискаф, у меня экскурсии с дельфинами. Много всего разного. Экскурсии на остров, где риф и красивые рыбы, красивый пляж», — рассказал гид в Хургаде Бори.

И это при том, что все погружения у берегов Хургады отменили. Проверок, судя по всему, этой отрасли не избежать. Что касается этой трагедии, расходы по эвакуации тел и оказанию помощи пострадавшим должна покрыть страховая компания.