В Крыму пресечена деятельность сторонников террористической организации
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
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Силовики задержали местного жителя, подозреваемого в подготовке терактов по указке украинских кураторов.
В Крыму ФСБ совместно с МВД пресекли деятельность сторонников террористической неонацистской организации. Задержан 18-летний житель полуострова. Молодой человек нападал на людей, портил их имущество, совершал поджоги и наносил в разных местах экстремистскую символику.
При обыске у подозреваемого нашли бутылки с зажигательной смесью, ножи, перцовые баллончики и многое другое. А после осмотра его телефона выяснилось — он является администратором Telegram-канала и аккаунта с антироссийской и неонацистской направленностью.
Также молодой человек по указке украинских кураторов передавал местным жителям коктейли Молотова и оружие для совершения терактов. Сейчас следователи ищут сообщников радикала. По статье о терроризме ему грозит до 20 лет тюрьмы.