«Оставаться трезвым»: Снигирь о разрушительном влиянии наград на актеров

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Юлия выигрывает уже третью «Нику» подряд.

Актриса Юлия Снигирь рада, что не сразу получила признание, ведь грандиозный успех в начале карьеры может сбить с пути. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премии «Ника».

Снигирь получила «Нику» за лучшую женскую роль. Она выигрывает уже третий раз подряд. Актриса призналась, что ей хотелось пошутить на эту тему, но она не решилась.

«Я хотела пошутить по этому поводу, но уже такая атмосфера возникла на премии, что шутить не хотелось. Я уже оставлю эту шутку и дома пошучу», — поделилась Юлия.

Бытует мнение, что получение премии плохо сказывается на актерской карьере. Снигирь отчасти согласна с этим, однако на себе дурного влияния наград никогда не ощущала, ведь в профессию пришла поздно.

«Я слишком поздно, во-первых, пришла в профессию. Во-вторых, слишком поздно стало что-то получаться, сильно не сразу. Награды стали приходить не сразу. Это помогает оставаться трезвым. Мне кажется, что если на тебя сразу сваливается успех, то гораздо сложнее справиться с этим потоком», — рассказала актриса.

Свою «Нику» Снигирь посвятила актрисе Евгении Добровольской. Юлия не сомневается, что выиграла в номинации во многом благодаря коллеге — после совместной работы в фильме «Время года зима» они много общались, поддерживали друг друга. Добровольская помогла Снигирь подготовиться к роли, которая впоследствии принесла награду.

«Мы были очень близки с Женей. Она всегда очень поддерживала меня и надо сказать, что она помогала мне готовиться к этой роли», — заключила Юлия.

Актеры Юра Борисов и Евгений Цыганов на «Нике» оба выиграли в номинации «Лучшая мужская роль». Снигирь рассказала, что ей очень хотелось бы увидеть их на сцене вдвоем.

«Мне кажется, им нужно братьев играть. Уже пора», — пошутила актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Юра Борисов обидел Юлию Снигирь.