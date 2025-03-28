Путин предложил обсудить ввод временного управления на Украине под эгидой ООН

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Витвицкий; 5-tv.ru

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Пока лидер страны нелегитимен, переговоры невозможны.

Президент РФ Владимир Путин открыт к обсуждению ввода временного управления на Украине под эгидой ООН. Об этом российский лидер заявил в ходе разговора с моряками атомной подводной лодки «Архангельск».

По мнению Путина, управление под покровительством ООН поспособствует организации выборов на Украине. Есть вероятность, что к власти в стране придет дееспособный и уважаемый украинскими гражданами кабмин, с которым Москва сможет вести переговоры.

Президент России подчеркнул, что международная практика подразумевает возможность внешнего управления. Оно способно открыть путь к легитимным переговорам касательно конфликта на Украине. Ранее примеры покровительства ООН можно было наблюдать в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и частях бывшей Югославии, напомнил Путин.

«Такая практика есть, и, в принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что конституция Украины подразумевает назначение представителей исполнительной власти президентом. В настоящий момент украинский лидер нелегитимен, следовательно, кабинет министров тоже. Начинать переговоры можно будет только после проведения демократических выборов в стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп искренне хочет завершить конфликт на Украине.