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За преступления и глупость Зеленского расплачиваться будут поколения украинцев.

Киев получает новую версию соглашения по сырьевой сделке. Предыдущее подписание было сорвано скандалом в Овальном кабинете. И вот теперь команда Трампа выдвигает новый условия. Они в два раза жестче и фактически откинут украинцев во времена крепостного права, когда жизнь мужика полностью зависит от хозяина.

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Старая украинская забава — беспорядки в Раде. На этот раз, скорее, пляски на костях. Депутаты требовали отчета министров о продаже богатств «незалежной» с молотка. Спикер закрыл заседание досрочно. Никакой отчетности диктатура Зеленского не предусматривает. Да и отчитываться скоро будет не за что. В новом проекте соглашения по украинским недрам США выдвигают Киеву кабальные условия. Речь уже не просто о ресурсах — экономическом рабстве в масштабах целой страны.

«Украина не имеет никакого юридического механизма защиты своих интересов и по факту должна со всем соглашаться. Соглашаться с передачей своей прибыли, соглашаться и согласовывать любые инвестиционные будущие проекты», — заявил народный депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк.

Контролировать экономику Украины будет специально созданный инвестиционный фонд. В копилку пойдут доходы от добычи редкоземельных металлов, нефти, минералов. И тут же будут конвертироваться в валюту и выводиться на зарубежные счета. В роли надсмотрщика — Американская корпорация международного финансирования развития. По сути — Ост-Индская компания XXI века.

«Это модифицированная концессия XVIII–XIX века, когда та или иная страна приходит в другую страну и под теми или иными предлогами, в данном случае под аспектом безопасности, начинают разрабатывать природные ресурсы этого государства», — отметил директор Института миротворческих инициатив и конфликтов Денис Денисов.

Колония Украина по новому соглашению любой самостоятельности лишена. Каждый инвестиционный проект даже, к примеру, строительство стадиона — нужно будет согласовывать в правлении фонда. В нем из пяти членов — три американца, с обязательным участием Минфина США и правом вето. Но добрые заокеанские хозяева называют это «экономическим партнерством».

«Мы передали готовый документ об экономическом партнерстве, который в настоящее время рассматривается украинцами, и мы надеемся перейти к полномасштабным обсуждениям и, возможно, даже подписать его на следующей неделе», — сказал министр финансов США Скотт Бессент.

Белый господин общается вежливо, но ждать не будет. А главное — ничего не должен своим туземным подопечным. Американская часть якобы совместного фонда уже уплачена в виде военных поставок Киеву времен администрации Байдена. Новый сатрап готов только подгонять розгами.

«Мы скоро ее подпишем. Она будет подписана очень скоро», — заявил президент США Дональд Трамп.

Когда Зеленский приезжал к Трампу в Белый дом, ему предлагали подписать всего лишь рамочный меморандум без четких условий. Но киевский комик не понял правила игры, начал хамить и требовать. В бизнес-практике Трампа на такое ответ простой.

«Это, опять же, традиционная система введения переговоров. Любой следующий подход к снаряду будет сложнее, чем предыдущий, если на предыдущий не согласились. Ну, Украине был предложен один договор, более-менее приемлемый. Украина на него не пошла», — пояснил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Теперь придется подписывать безоговорочную экономическую капитуляцию. Без срока действия, без гарантий безопасности. Гарантировано только одно: за преступления и глупость Зеленского расплачиваться будут поколения украинцев.