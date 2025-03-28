«Системные задачи в Арктике»: главные заявления Путина на форуме в Мурманске

Путин: ни у кого в мире нет такого арктического флота

Фото, видео: Никольский Алексей/ТАСС; 5-tv.ru

Президент отметил важность развития северных территорий.

Развитие Арктической зоны сегодня стало темой дня у президента. С кем мы готовы это делать совместно и как Россия реагирует на явный интерес к этой зоне недружественных стран. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Президент в Мурманске на сопке Зеленый мыс, где расположен мемориал защитникам советского Заполярья. Место скорби и памяти по тысячам красноармейцев, которые погибли, защищая Кольский полуостров. Эту 35-метровую монументальную статую солдата с автоматом на плече горожане ласково называют Алешей. Глава государства, преклонив колено, возложил к основанию монумента букет алых роз.

У президента в Мурманске очень насыщенная и продолжительная программа. В центре внимания — Арктика. Президенту рассказали как будут развиваться города, поселки и целые территории: от Анадыря и Певека на востоке до Мурманска — на западе. Столица Заполярья — одна из этих крупнейших опорных точек. Здесь ключевой транспортный узел всего Северного морского пути. Именно здесь прописаны все атомные ледоколы мира. Это и центр производства минеральных удобрений, и крупнейший металлургический кластер.

Мурманск — это еще и штаб Северного флота, который обеспечивает безопасность тысяч километров нашей береговой линии в девяти часовых поясах.

«Сегодня встречался с некоторыми коллегами, которые рассказывали еще вчера, говорил на этот счет с руководством министерства обороны, докладывал и начальник Генерального штаба о том, как воюют моряки. Еще раз хочу поблагодарить всех за службу, за мужество, которые проявляют североморцы в ходе специальной военной операции. Повторю, здесь, в Арктике, в этом стратегическом и значимом для нас регионе перед нами стоят масштабные и системные задачи», — отметил Путин.

Тем более, когда Арктика становится территорией не сотрудничества, а конкуренции.

«Достаточно сказать, все об этом хорошо знают, о планах Соединенных Штатов Америки по присоединению Гренландии. Вы знаете, это только на первый взгляд может кого-то удивить. Глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации. Ничего подобного», — сказал глава государства.

Арктика — природная кладовая. Каждый второй баррель российской нефти и кубометр газа добывается здесь, а каждый третий алмаз в мире — отсюда, из «высоких» российских широт. Так что интерес к Арктике и борьба за нее будет только возрастать.

«Нас, конечно, беспокоит только тот факт, что страны НАТО, в целом, все чаще обозначают Крайний Север как плацдарм возможных конфликтов, отрабатывают применение войск в этих условиях, в том числе силами своих новобранцев — Финляндии и Швеции. Россия никогда никому не угрожала в Арктике, но мы внимательно следим за развитием ситуации», — подчеркнул Владимир Путин.

О развитии наших северных территорий говорит хотя бы тот факт, что за последние годы грузопоток по Севморпути увеличился в десять раз — до 38 миллионов тонн в год.

«Наши планы и по объему, и по географии перевозок, по наращиванию арктического флота гораздо масштабнее. Северный морской путь должен стать ключевым участком трансарктического транспортного коридора, который пройдет от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока», — указал президент РФ.

У нас крупнейший и мощнейший ледокольный флот, который будет только расти. Интерес к сотрудничеству в Арктике сейчас проявляют сейчас не только дружественные нам страны.

«Мы видим желание американских компаний инвестировать в различные арктические проекты. Но здесь очень важно, что любые инвестиции они должны осуществлять при полном контроле Российской Федерации», — заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Никакого развития не будет, если не поддерживать людей, которые живут в этих суровых условиях. Северные города имеют общие проблемы — жилье, которое нуждается в реновации.

«Отдельно прошу правительство продлить программу реновации военных городков, закрытых административно-территориальных образований в Арктике, где живут наши солдаты и офицеры, их семьи. Такая программа реновации должна действовать как минимум до 2030 года с ежегодным объемом финансовой поддержки из федерального бюджета не менее 10 миллиардов рублей», — сказал Путин.

Особое внимание — медицине.

«Доступность медицинских услуг на севере объективно ниже, чем в средней полосе, особенно в удаленных населенных пунктах. Прошу правительства подготовить для них специальный механизм финансирование медицинской помощи. Также для сбережения здоровья жителей Севера надо задействовать цифровые технологии», — отметил глава государства.

В северных регионах до 2030 года продлят и действие арктической ипотеки по ставке 2%. Ей смогут воспользоваться и участники СВО, и сотрудники ОПК. Президент потребовал и решить проблему аварийного жилья. Правительство должно предоставить конкретный план действий к 1 сентября.