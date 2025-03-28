Четверо туристов из Москвы погибли при сходе лавины в Магаданской области
Фото, видео: © РИА Новости/Антон Подгайко; 5-tv.ru
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Все они были членами горного туристического клуба МГУ, группа должна была пройти 190 километров.
Еще одна трагедия произошла в Магаданской области. При сходе лавины погибли четверо туристов из Москвы.
Всего в лыжном походе участвовали шестеро человек из горного туристического клуба Московского государственного университета (МГУ). Они приехали для подтверждения квалификации и должны были пройти в общей сложности 190 километров.
Группа зарегистрировалась в МЧС, у всех с собой были лавинные датчики, GPS-навигатор, спутниковый трекер.
Поэтому искать пострадавших начали практически сразу после того, как сошла лавина. Весь минувший день на месте работали спасатели и два поисковых вертолета.