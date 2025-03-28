«Спасательных жилетов нет»: почему затонула подлодка с туристами в Египте

Фото, видео: Известия/Елена Михайлова; 5-tv.ru

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Состояние судна вызывает большие вопросы.

В Египте сейчас выясняют обстоятельства кораблекрушения, в результате которого погибли шестеро туристов из России. Все они находились на борту прогулочной подводной лодки, которая пошла ко дну. В салон хлынула вода, началась паника.

Приоритетная версия — ошибка экипажа. Хотя претензии есть и к состоянию судна, и к безопасности экскурсий. О том, что известно к этому часу, рассказывает корреспондент «Известий» Дмитрий Юзубчук.

Палаты центральной больницы переполнены. 29 человек, включая детей от двух до пятнадцати лет. В основном это граждане России, те, кто чудом сумел выбраться из затонувшего батискафа у берегов Хургады.

До самого вечера в числе погибших значилась семейная пара из Татарстана — Кристина и Равиль Валиулины, он — врач-анестезиолог, она — педиатр. На отдыхе были с двумя дочерьми. Спустя несколько часов выяснилось, что египетские чиновники перепутали имена, и на самом деле семья в больнице под наблюдением врачей.

Подлодка должна была погрузиться на глубину двадцати пяти метров и после отправиться на экскурсию к коралловым рифам. По рассказу одной из туристок, едва она зашла на борт, как подлодка дернулась.

«Когда начали спускаться внутри нее, чтобы занять места, то неожиданно полилась вода, там было два люка открытых, и полилась вода, как будто субмарина сорвалась, что ли, на чем она там держалась», — рассказала одна из пострадавших по имени Екатерина.

Началась давка, многие не смогли самостоятельно выбраться из подлодки. Как нам удалось выяснить, затонувшая подлодка давно используется в коммерческих целях. Цена одного билета на экскурсию для взрослого составляла около шести тысяч рублей. За один день «Синдбад» мог совершить до пятнадцати рейсов. Его техническое состояние вызывает вопросы.

Максим Добрый в прошлом году был на борту «Синдбада» и сразу обратил свое внимание на состояние подлодки.

«Там нет спасательных жилетов. По технике безопасности никакой инструктаж не дают. Просто рассадили всех аккуратно — смотрите на рыбок», — рассказал Максим Добрый.

Спасатели пока не спешат поднимать затонувшую подлодку, пока на месте работает группа водолазов. Они оценивают состояние судна и возможность его транспортировки на берег.