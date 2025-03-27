Укравшая деньги на лечение покусанного хаски мальчика отправлена под домашний арест

Фото, видео: Telegram/Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края/opskuban; 5-tv.ru

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Ранее мачеха пострадавшего сняла со счета его отца три миллиона рублей.

Задержана мачеха искусанного двумя хаски мальчика, которая, пользуясь генеральной доверенностью, сняла со счета семьи три миллиона рублей, собранных на лечение ребенка. Белореченский районный суд поместив подозреваемую под домашний арест. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

«Из материалов, представленных суду, следует, что 24 марта женщина, находясь в отделении банка, воспользовавшись доверенностью, без ведома и разрешения своего бывшего супруга сняла с его счета три миллиона рублей. Следствие ходатайствовало о домашнем аресте. Учитывая все обстоятельства, суд ходатайство удовлетворил», — говорится в заявлении ведомства.

Теперь женщине запрещено покидать территорию ее домовладения, вступать в контакт с пострадавшей стороной, пользоваться почтовыми услугами, телефоном, а также интернетом.

Нападение на мальчика произошло 26 февраля в СНТ «Авиатор» в Сочи, об этом писал 5-tv.ru. Ребенка сильно искусали две хаски, которых хозяин перед этим не кормил десять дней. Собаки съели у ребенка лицо.