«Летом в валенках»: когда действительно нужно менять зимние шины на летние

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Весной многие россияне спешат «переобуть» автомобили.

Автомобилистам не стоит торопиться при замене зимних шин на летние. Об этом напомнил автоэксперт Виталий Портнихин в ходе беседы с URA.RU.

«Главное правило при смене резины — нужно ориентироваться на устойчивую плюсовую температуру», — наставил он.

Эксперт отметил, что в начале весны по утрам есть опасность возникновения гололедицы, особенно на эстакадах и мостах, хотя днем асфальт сухой и нескользкий.

«Потом приходится менять помятые диски и погнутые детали подвески после скольжения на неожиданной наледи», — рассказал о возможных последствиях эксперт.

Тем не менее Портнихин подчеркнул, что если вовремя не сменить шины, то резина станет чрезмерно мягкой. Это приведет к излишнему расходу топлива, снижению маневренности автомобиля, а также быстрому износу самих шин.

«Шипованная резина запрещена с июня по август включительно. За ее использование в летний период можно получить штраф 500 рублей <…> А вот нешипованная зимняя резина формально не запрещена летом, но я бы не рекомендовал на ней ездить при температуре выше +10 градусов», — уточнил специалист.

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