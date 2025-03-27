Территория диалога: Путин рассказал о сотрудничестве мировых держав в Арктике

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В Мурманске проходит VI Арктический форум.

Россия стремится к тому, чтобы в Арктике мировые государства могли сотрудничать на одном уровне. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин во время выступления на заседании VI Международного арктического форума «Арктика — территория диалога».

«Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике, включая научные исследования, защиту биоразнообразия, вопросы климата, реагирования на чрезвычайные ситуации», — представил российскую позицию глава государства.

По словам российского лидера, западные страны виноваты в деградации снижения эффективности функционирования Арктического совета.

«Значение Арктики для всего мира растет, к сожалению, усиливается и геополитическая борьба за позиции», — прокомментировал текущую ситуацию в отношении региона Путин.

Более того, глава РФ добавил, что притязания администрации Белого дома в отношении Гренландии вполне обоснованы.

«В Арктике просто обострилась геополитическая борьба», — заключил Путин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о создании особого инвестиционного фонда в Арктике.