Отравление или проклятие: что послужило причиной странной смерти звезды «Битвы Экстрасенсов» Юлии Корнеевой

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Женщина ушла из жизни в возрасте 47 лет.

Российский интернет потрясла неожиданная новость об этой трагедии — внезапно ушла из жизни звезда телепередачи «Битва Экстрасенсов» Юлия Корнеева. Такого никто не ожидал. Женщина скончалась в возрасте всего 47 лет и для подавляющего большинства ее поклонников это стало настоящим шоком, ведь на первый взгляд, ничего не предвещало беды.

Однако, некоторые знакомые Юлии Корнеевой утверждают, что на самом деле, в жизни знаменитости незадолго до смерти начали наблюдаться загадочные знамения, как будто бы предвещавшие скорую трагедию. Другие же близкие Юлии люди винят во всем не злой рок, а образ жизни и состояние здоровья телезвезды.

5-tv.ru постарался разобраться, что же на самом деле погубило участницу знаменитого шоу об экстрасенсах.

Нашла свое призвание

Фото: 5-tv.ru

Начать эту историю стоит с того, как вообще женщина смогла прийти к славе — родившись в 1978 году, она стала одной из тех, чья юность пришлась на расцвет популярности в нашей стране различных эзотерических и магических течений. Закончив в 1999 году юридический факультет Российского государственного торгово-экономического университета, она решила, что хочет посвятить свою жизнь не работе по профессии, а карьере гадалки.

Как утверждала сама Корнеева, она являлась медиумом и целителем. Ее основными атрибутами стали древние карты Таро, молитвы и освященный крест. Отличительной же чертой женщины были ее громкие зычные вопли, которыми она, по собственным словам, привлекала внимание потусторонних сил.

На телевидение впервые молодая гадалка попала в 2010 году — тогда она прошла кастинг в десятый сезон передачи «Битва Экстрасенсов» и быстро стала любимицей зрителей. Ее называли самой яркой, запоминающейся и экспрессивной участницей шоу, а ее возгласы стали так популярны среди поклонников шоу, что вырезки из программ с участием Юлии быстро разлетелись на интернет-мемы. В свой теледебют она не смогла стать победительницей, заняв, по итогу, пятое место, однако внимания аудитории хватило ей, чтобы начать собственную весьма успешную карьеру.

После шоу

Клиенты хлынули к Корнеевой рекой — она не только вернулась к любимому делу, но и начала вести соцсети, в которых делилась с фанатами полезной информацией по теме эзотерики и собственным опытом. Помимо всего прочего, она также неоднократно писала колонки для тематических глянцевых журналов и даже несколько раз была удостоена престижных эзотерических премий.

На прямых эфирах, которые гадалка проводила в соцсетях, она часто упоминала, что ее страстью является музыка. Поклонники Корнеевой даже создавали фан-сообщества, в которых выкладывали созданные ими композиции с вырезками из ее фраз.

«Она очень часто выходила в прямые эфиры, рассказывала о своих музыкальных вкусах. Хаяла зарубежных звезд, что у них ни слуха, ни вкуса, ни голоса», — вспоминали ее друзья.

Жизнь гадалки выглядела безоблачно — что же тогда стало причиной ее внезапной кончины? Начать стоит с того, что тело Корнеевой обнаружил ее сожитель, с которым она жила фактически, как с мужем. Вернувшись с дачи, мужчина обнаружил свою любимую сидящей в кресле и не подающей никаких признаков жизни. Об этих печальных подробностях рассказал близкий друг гадалки — ее коллега Никита Турчин.

Мнения разнятся

Мнения насчет смерти Юлии сразу же разделились — кто-то обвинил покойную в многолетних проблемах с алкоголем, кто-то выдвинул предположение, что виной всему утечка газа или отравление водой, а кто-то и вовсе заявил, что дело тут во вмешательстве потусторонних сил.

Разобрать поподробнее стоит каждую из версий.

Про проблемы с алкоголем впервые высказались некоторые знакомые гадалки сразу после ее смерти.

«У нее имелись проблемы со спиртным. К тому же она не вынимала изо рта сигарету. И все это при наличии диабета и лишнего веса. Юлия весила под 200 кг — на самом деле, при таком букете вредных привычек и заболеваний могло произойти все что угодно», — считают близкие Корнеевой.

Однако Никита Турчин, который и сообщил общественности о случившейся трагедии, категорически отрицает подобные обвинения.

«Многие обвиняли ее в злоупотреблении, но я знаю, что она уже полтора года не пила алкоголь и на здоровье не жаловалась. <…> Сильная, живая, прямолинейная. Хохотушка! Уверен, что сейчас очень многие интернет-пользователи будут скорбеть, потому что она, правда, была интересным персонажем. Юлю я запомню, как светлого человека, которого всегда было много во всех смыслах этого слова. Господи, помилуй ее душу!» — утверждает один из самых близких друзей покойной знаменитости.

Не единичный случай

Он же, к слову, рассказал о еще двух версиях произошедшего, о которых ранее не было известно никому. Как утверждает молодой человек, в доме Юлии с самого начала года было множество загадочных смертей — по его словам, каждые две недели в подъезде, в котором жила Корнеева, кто-нибудь умирал. За довольно короткое время, прошедшее с Нового Года, не стало как минимум пятерых соседей гадалки.

Как предполагает сам Никита, причиной этому могла стать незамеченная сотрудниками коммунальных служб утечка газа или попавшие в питьевую воду отравляющие вещества, однако он также не отрицает и более жуткую версию.

Дело в том, что в последнее время у Юлии сильно испортились отношения с соседями. В чем конкретно это проявлялось, Турчин не рассказал, однако если предположить, что у Корнеевой действительно были сверхъестественные способности, то простор для гипотез открывается небывалый. От насланного на весь подъезд проклятия до противостояния двух сильных экстрасенсов, однако в такое наиболее склонны верить лишь поклонники того самого шоу, в котором она так успешно участвовала. Настоящие же причины смерти будут устанавливать судмедэксперты, которые уже забрали тело несчастной женщины на обследование.

К слову, некоторые источники сообщают, что у Корнеевой были весьма непростые отношения и с собственным сожителем, так что возможно, причина смерти кроется в банальных переживаниях, которые Юлия восприняла слишком близко к сердцу.

Роковое число

Илона Новоселова. ФОТО: Instagram*/ilonanovoselova

К слову, многие участники популярного шоу за годы его существования отошли в мир иной и практически для всех из них роковым рубежом стал возраст 55 лет. Практически все ушедшие из жизни экстрасенсы не дожили до этого возраста. Посудите сами: победительница 12-го сезона передачи Елена Ясевич скончалась от коронавируса в возрасте 43 лет, за четыре года до этого трагически потеряв младшую дочь.

Шаманка Диля Абдрашитова незадолго до собственной кончины потеряла сразу двух близких людей — ее супруг ушел из жизни за два года до нее, после чего не стало и зятя — сама «ясновидящая» от горя фактически слегла, уйдя из жизни в 53 года.

Финалистка 17-го сезона Дария Воскобоева скончалась от рака в 39 лет, участник десятого сезона Константин Ямпольский скоропостижно умер от коронарной недостаточности в 33 года, финалистка седьмого Илона Новоселова при невыясненных обстоятельствах выпала из окна в возрасте 29 лет.

Перечислять эти трагические истории можно еще очень долго — счет идет на десятки смертей. Корнеева стала очередным именем в этом черном списке. Остается лишь догадываться, стоит ли за этой чередой смертей злой рок или же все дело в простом совпадении.

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