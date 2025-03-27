Глава РФПИ Дмитриев: Россия будет играть ключевую роль в разработке ресурсов Арктики

Фото: © РИА Новости/Илья Тимин

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Руководитель Российского фонда прямых инвестиций заявил о создании особого инвестиционного фонда в регионе.

До конца 2025 года будет создан Арктический инвестиционный фонд. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в кулуарах Международного арктического форума в Мурманске.

«Это будет фонд, в котором в основном якорным инвестором будет РФПИ, но мы также привлечем сюда и другие институты развития, возможно, российские банки, пенсионные фонды», — сказал он.

Планируется, что участниками фонда могут быть и российские, и иностранные партнеры, но под полным контролем Российской Федерации, отметил Дмитриев.

Глава РФПИ добавил, что наша страна видит желание американских компаний примкнуть к различным проектам в этом регионе. При этом Россия будет играть ключевую роль в разработке ресурсов в Арктике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что развитие Арктики обсуждают на международном форуме в Мурманске. Повышение качества жизни позволит привлечь в Заполярье ценные кадры и создать новые рабочие места. Одна из приоритетных задач России сейчас — ускорение развития Северного морского пути и освоения арктических территорий. Работа в этой сфере должна быть комплексной.