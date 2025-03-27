«Было два люка открытых»: спасшаяся с батискафа в Египте о моменте крушения

Туристка Екатерина: в затонувшем батискафе было открыто два люка

Фото, видео: Известия/Елена Михайлова; 5-tv.ru

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Родственники туристки после происшествия находятся в тяжелом состоянии.

Прогулочный батискаф «Синдбад», который затонул у берегов египетской Хургады, стал наполняться водой через незапертые люки. Такое предположение высказала в ходе беседы с 5-tv.ru находившаяся на судне туристка по имени Екатерина.

«Когда начали спускаться внутрь, чтобы занять места, то неожиданно полилась вода. Там было два люка открытых… Кому-то удалось выплыть, кому-то не удалось», — рассказала о деталях случившегося женщина.

Екатерина уточнила, что отдыхала на Красном море вместе с семьей. Она и ее муж не пострадали. Однако ее дочь и мама находятся в больнице, подключенные к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Вот забрали дочку и мою маму. А нас, кто более-менее смог выбраться, на лодке отвезли уже отдельно», — уточнила Екатерина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что затонувший батискаф эксплуатировался в течение десяти лет. По словам сотрудника организации, устраивающей туры, цена билета на взрослого составляла 70 евро и 35 евро на ребенка. Известно, что длится такая экскурсия час. Судно принадлежит отелю, в котором отдыхала часть туристической группы.