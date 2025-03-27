Владимир Путин возложил цветы к монументу «Защитникам заполярья»
Владимир Путин возложил цветы к монументу Защитников заполярья в Мурманске
Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru
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Также глава государства в ходе визита в Мурманск утвердил масштабную программу развития Арктики.
Владимир Путин сегодня прибыл в Мурманск. Первой остановкой в этой рабочей поездке стала сопка Зеленый Мыс, где находится монумент «Защитникам Заполярья».
Именно в этом месте в годы Великой Отечественной стояли расчеты войск Красной Армии, которые отражали атаки врага. Президент возложил цветы к Вечному огню и почтил подвиг героев минутой молчания.
Владимир Путин также ознакомился с презентацией мастер-планов опорных населенных пунктов Арктической зоны страны. Их разработали по поручению президента для развития этих территорий. На реализацию планируется направить более трех триллионов рублей.