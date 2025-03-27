Крушение батискафа «Синдбад» в Египте: что известно к этому часу

Фото: Известия/Елена Михайлова

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Трагедия произошла в Хугарде в десять часов утра по местному времени. На борту судна находились 45 россиян.

Утром 27 марта в Египте затонул прогулочный батискаф «Синдбад» с туристами на борту, среди которых 45 человек — из России. Что известно в данный момент о трагедии — подробнее в материале 5-tv.ru.

Что произошло

Сигнал бедствия подводная лодка подала из-под воды в районе пристани для яхт. Батискаф был спроектирован в Финляндии специально для туристических погружений на глубину до 22 метров. Эта модель считается довольно надежной.

Катастрофа произошла в Красном море примерно в километре от берега Хургады в десять часов утра по местному времени. Подводная лодка направлялась на экскурсию для осмотра 500-метрового кораллового рифа.

«27 марта около 10:00 на расстоянии километра от берега произошла авария прогулочного батискафа «Синдбад», принадлежащего одноименной гостинице. Помимо членов экипажа, на борту находились 45 туристов, в том числе несовершеннолетние. Все они — российские граждане, туристы компании «Библио-Глобус», — заявили в Генконсульстве РФ в Египте в беседе с РИА Новости.

Судно должно было опуститься на глубину примерно 22-25 метров, чтобы туристы могли полюбоваться красотой подводного мира через многочисленные иллюминаторы. Такая экскурсия обычно длится час.

Согласно информации египетского телеканала Cairo 24 News, трагедия произошла из-за ошибки управления: батискаф налетел на риф, после чего началась разгерметизация салона. Субмарина перевернулась и начала тонуть.

Туристы из России, находившиеся на борту «Синдбад», прилетели в Египет по путевкам туроператора «Библио Глобус».

Это было далеко не первое погружение лодки. Известно, что такие туры проводятся регулярно.

Билеты на экскурсию по подводному миру можно было приобрести в отелях, где проживали отдыхающие. Судно «Синдбад» как раз принадлежало одному из отелей, в котором находилась часть российских туристов.

Известно, что взрослый билет стоил около 70 евро (семь тысяч рублей. — Прим. ред.), а для детей такая прогулка стоила в два раза дешевле — по 35 евро (три с половиной тысячи рублей. — Прим. ред.).

Что случилось с людьми

По предварительным данным, на борту находились 15 детей и 30 взрослых.

Все они проживали в четырех- и пятизвездочных отелях Хургады.

Генконсульство России в Египте сообщило агентство РИА Новости, что всего были спасены 38 человек из 45. Из них 24 человека уже были развезены по своим гостиницам, а 14 пострадавших находятся в больнице. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Согласно данным из местной больницы, в которой находятся россияне, среди пострадавших есть несколько маленьких детей. До этого также сообщалось, что несколько пассажиров батискафа пропали без вести.

Поступала информация, что пять человек были заблокированы внутри затонувшего туристического батискафа. Об этом писали РИА Новости со ссылкой на источник в управлении скорой помощи Египта.

Согласно данным египетской газеты Youm7, число жертв выросло до шести. В управлении скорой помощи Египта подтвердили эту информацию РИА Новости, отметив, что среди них пять россиян и один египтянин. Среди погибших есть один ребенок.

«Среди погибших — пять россиян. Личность еще одного погибшего не установлена», — заявил собеседник агентства.

Согласно информации Telegram-канала «112», уже удалось опознать троих погибших россиян: это Равиль и Кристина Валиуллины, а также Евгения Нестерук.

По данным KP.RU, супружеская пара — 40-летний Равиль и 38-летняя Кристина Валиуллина приехали в Египет на отдых из татарстанского поселка Уруссу. С ними были две дочери — одной пять лет, а другой — 15. Семья должна была вернуться домой 1 апреля.

Муж и жена работали в больнице Уруссу. Равиль был анестезиологом, а Кристина — главным педиатром. Девочки были вместе с родителями в затонувшем батискафе, когда он затонул. Они были спасены, и сейчас находятся в больнице.

«Они сказали, что отправляются на подводную экскурсию всей семьей. Хотели показать детям рыб», — рассказал отец Равиля KP.RU.

В СМИ пишут, что туристов погрузили под воду без проведения инструктажа. Местная полиция ведет расследование случившегося, однако правоохранителям сложно установить личности всех, кто был на борту.

Уже известно, что прогулочный батискаф «Синдбад», затонувший в Хургаде, находился в эксплуатации около десяти лет. Об этом 5-tv.ru сообщили в туристической компании Sharm Hurghada Excursions, которая занималась организацией туров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье в результате стрельбы был ранен сотрудник Минобороны. Инцидент произошел в районе жилого комплекса «Ольгино Парк».