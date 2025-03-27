Суд в Москве начал процедуру оформления банкротства экс-супруги Николая Баскова

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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На данный момент общая сумма ее долга неизвестна.

Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства в отношении бывшей жены народного артиста РФ Николая Баскова Светланы Шпигель. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

Известно, что столичный суд этим решением одобрил заявление, исходящее от обанкротившейся корпорации «Биотэк», которую возглавлял отец Светланы Борис Шпигель.

На данный момент общая сумма долга неизвестна. Тем не менее, исходя из материалов по делу о непосредственном банкротстве самой корпорации Шпигель должна выплатить «Биотэку» примерно 67 миллионов рублей.

Причина заключается в том, что выплаты дивидендов Шпигель со стороны корпорации в размере 57 миллионов рублей были незаконными, начиная с апреля 2021 года и вплоть до ноября того же года. Также незаконными были и выплаченные «Биотэком» десять миллионов рублей материальной помощи.

По мнению суда, корпорация уже в то время могла быть охарактеризована как несостоятельная, так как имела обязательства перед банком, которые решила игнорировать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд освободил от наказания Бориса Шпигеля по болезни.