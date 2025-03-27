Российские войска уничтожили украинский самолет МиГ-29

Фото: © РИА Новости/Николай Лазаренко

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В Минобороны РФ рассказали о победах в зоне спецоперации за минувшие сутки.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет МиГ — 29. Об этом сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции (СВО).

Также войскам ВС РФ удалось уничтожить две управляемые авиационные бомбы JDAM и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства. Помимо этого, за минувшие сутки наши военные ликвидировали 137 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.