Отдали 70 евро за смерть: затонувший в Египте батискаф эксплуатировали десять лет

Затонувший в Египте батискаф находился в эксплуатации около десяти лет

Фото: Известия/Елена Михайлова

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На борту находились 45 россиян.

Прогулочный батискаф «Синдбад», затонувший в Хургаде, находился в эксплуатации около десяти лет. Об этом сообщили 5-tv.ru в туристической компании Sharm Hurghada Excursions, которая занималась организацией туров.

По словам сотрудника организации, цена билета на взрослого составляла 70 евро и 35 евро на ребенка. Известно, что длится такая экскурсия час. Судно принадлежит отелю, в котором отдыхала часть туристической группы.

Все находившиеся на борту российские туристы — 45 человек — приехали в Египет с компанией Biblio Globus Egypt Tours. Экскурсию люди докупали отдельно — в самом отеле.

Подводная лодка «Синдбад» затонула в Хургаде в акватории Красного моря на расстоянии одного километра от берега. Все произошло около 10 утра. Предварительно — лодка на глубине около 25 метров напоролась на риф.

По последним данным, из 45 человек шесть человек погибли. Еще 18 пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Рязанской области в страшных муках умер пятимесячный малыш. Ребенок провалился в дырку между батареей и кроваткой. Мама не слышала слезных воплей своего сына.