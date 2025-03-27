«Держался до последнего»: в семье Ляйсан Утяшевой случилось горе

Фото: Telegram/Ляйсан Утяшева/utiashevaliasan

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Телеведущая и спортсменка переживает тяжелую потерю.

Любимый дедушка телеведущей и спортсменки Ляйсан Утяшевой Султангарей Кираев умер. Соответствующее заявление звезда сделала в своем Telegram-канале.

«Сегодня мой дедушка ушел… 15 апреля ему было бы 89», — поделилась печальной новостью Утяшева.

По информации, полученной UFA1.RU, мужчина, несмотря на почтенный возраст, до последних мгновений держался на ногах.

Известно, что Султангарей Кираев вместе со своей супругой жил в селе Раевка в Альшеевском районе Башкирии. Бабушка и дедушка Утяшевой состояли в браке на протяжении 60 лет. В молодости мужчина входил в состав местного райсовета, а с 1975 по 1984 годы возглавлял Альшеевский исполкомом районного Совета депутатов.

Более того, целых 20 лет Кираев стоял во главе местного Совета ветеранов. Его удостоили звания почетного жителя Альшеевского района 19 лет назад.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в 47 лет внезапно умерла звезда «Битвы экстрасенсов» Юлия Корнеева. При этом знаменитость не жаловалась на самочувствие и планировала свое будущее.