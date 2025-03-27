Подлодка с 45 российскими туристами на борту затонула в Хургаде

Фото: www.globallookpress.com/Norbert Probst/imageBROKER.com

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Есть погибшие.

Прогулочный батискаф «Синдбад» затонул во время подводной экскурсии в Хургаде. На борту подлодки находилось 45 российских туристов, четверо из них погибли. Об этом сообщили в генконсульстве РФ в Египте.

«По первоначальным данным, большая часть находившихся на борту спасены и доставлены в свои гостиницы и больницы Хургады. Состояние их здоровья не вызывает опасений. Четыре человека погибли. Судьба нескольких туристов выясняется», — говорится в сообщении.

Все произошло в акватории Красного моря на расстоянии всего одного километра от берега. Причины ЧП выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что еще один батискаф компании OceanGate тоже попал в катастрофу. Первая трагедия произошла 19 июня 2023 года. Батискаф «Титан» с пятью членами экипажа на борту отправился к обломкам парохода «Титаник» в Атлантическом океане. Спустя примерно два часа после погружения подводный аппарат перестал выходить на связь.

По версии следствия, на батискафе произошел направленный внутрь взрыв, называемый имплозией. В результате этого аппарат сжался, как консервная банка, а все находившиеся в нем мгновенно погибли.