«Гостья из будущего»: как снимали любимый фильм детства

Фото: Кадр из к/ф «Гостья из будущего», реж. Павел Арсенов, 1985 г.

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Картина имела огромный успех среди советских зрителей. В этом году ей исполнилось 40 лет!

В этом году исполнилось 40 лет со дня выхода на экраны культового детского научно-фантастического пятисерийного фильма режиссера Павла Арсенова «Гостья из будущего». Премьера состоялась 25 марта 1985 года.

Мини-сериал был снят по мотивам повести «Сто лет тому вперед» — одной из частей цикла, к которой писатель Кир Булычев приступил еще в 1965 году. Посвятил он произведение своей дочери Алисе.

Автор повести был фанатом фантастического жанра и при создании «Сто лет тому вперед» вдохновлялся работами Ричарда Викторова «Через тернии к звездам» и «Москва — Кассиопея».

Решение об экранизации книги Булычева режиссер принял после творческой встречи с детьми, где почти все единогласно выбрали «Сто лет тому вперед».

Булычев в итоге стал соавтором сценария «Гостьи из будущего». Съемки картины начались в 1983 году и закончились в августе 1984-го. Об истории создания популярного мини-сериала — подробное в материале 5-tv.ru.

Сюжет

Кадр из к/ф «Гостья из будущего», реж. Павел Арсенов, 1985 г.

Обычный поход за кефиром превратился для шестиклассника Коли Герасимова в захватывающее приключение с путешествием во времени и борьбой с пиратами.

Коля и его одноклассник Фима Королев нашли в заброшенном доме непонятное устройство, которое оказывается машиной времени. Случайным образом Герасимов перемещается в 2084-й год, где встречает робота по имени Вертер. Он разрешает ему немного прогуляться по Москве того времени.

Коля знакомится с Алисой Селезневой, дочерью профессора и директора космического зоопарка «КосмоЗоо». У девочки есть миелофон — устройство для чтения мыслей, с помощью которого она изучает поведение животных.

Однако Алиса не единственная, кто желает обладать этим гаджетом. Космические пираты по имени Крыса и Весельчак будут пытаться всеми силами забрать миелофон для того, чтобы стать властителями Вселенной. Чтобы этого не допустить, школьникам придется приложить немало усилий.

В финале одноклассники объединяются и побеждают пиратов. События подводят зрителей к мыслям о ценности друзей, с которыми не страшно ничего.

Подбор актеров

Кадр из к/ф «Гостья из будущего», реж. Павел Арсенов, 1985 г.

На роль Алисы Селезневой претендовали больше 100 юных актрис. В итоге роль досталась Наталье Гусевой, которой на момент начала съемок было 11 лет. Девочка пришла на студию с подругой в надежде взять автограф у любимого писателя, но в итоге получила и его, и главную роль в фильме.

По воспоминаниям актера Семена Бузгана (Коля Садовский), почти все мальчики, которые снялись в фильме, на кастинге читали отрывок из роли Фимы Королева. Именно по результатам такого прослушивания режиссер определял умение играть.

На роль Коли Герасимова выбрали Алексея Фомкина, который уже снялся в нескольких сюжетах киножурнала «Ералаш».

Арсенов также пригласил множество талантливых и опытных актеров: Вячеслава Невинного и Михаила Кононова, сыгравших космических пиратов, Евгения Герасимова, сыгравшего робота Вертера, Юрия Григорьева — профессора Селезнева, Игоря Ясуловича — сотрудника «КосмоЗоо» Электрона Ивановича.

В фильме также можно увидеть таких известных актёров, как Георгий Бурков, Валентина Талызина, Людмила Аринина и Наталья Варлей.

Бюджет

Кадр из к/ф «Гостья из будущего», реж. Павел Арсенов, 1985 г.

Дорогих спецэффектов в фильме не было, так как бюджет был довольно скромным. Как отмечают критики, даже в те времена картина в техническом плане была слабовата.

Даже миелофон — прибор для чтения мыслей, вокруг которого крутится весь сюжет, был всего лишь куском полупрозрачного необработанного кварца в коробочке.

Самыми дорогими стали летающие аппараты — флипы, которых сделали на заказ в Прибалтике. Для них использовали миниатюрные копии с фигурками внутри — их подвешивали к крутящемуся крану со стрелой и снимали на дальних планах, словно люди летят высоко в небе.

Московский институт времени был всего лишь макетом, который подвесили на высоту более 50 метров.

Художнику-постановщику Ольге Кравчене, художнику по костюмам Валентине Олоновской и группе комбинированных съемок пришлось немало постараться и проявить изобретательность, чтобы добиться реалистичности происходящего на экране.

Как проходили съемки

Съемки картины проходили в Москве. Местами для сцен из будущего стали Главный ботанический сад, вестибюль станции метро, зал аэропорта Шереметьево. Основным местом съемок стала киностудия имени Горького.

Также в фильме можно увидеть Пречистенку, Гоголевский бульвар и проспект Калинина (ныне Новый Арбат).

Заброшенный дом с машиной времени находился в центре города по адресу 2-й Волконский переулок, 8а. После выхода фильма дом отремонтировали под офисы. Снесли его спустя 20 лет.

Именно в этом фильме впервые прозвучала трогательная песня «Прекрасное далеко» композитора Евгения Крылатова на стихи поэта Юрия Энтина. Ее исполнила певица Татьяна Дасковская.

Премьера на ТВ «Гостьи из будущего» прошла с 25 по 29 марта 1985 года, во время весенних школьных каникул, и имела огромный успех среди людей всех возрастов. Позже журнал «Мир фантастики» внёс «Гостью из будущего» в список лучших экранизаций и назвал фильм культовым, несмотря на ограниченность съёмочной группы в технических средствах.

В 1987-м Павел Арсенов снял фильм «Лиловый шар» по одноимённой повести Кира Булычева, который повествует о новых приключениях Алисы Селезнёвой.

В 2001 году в столице поклонники фильма «Гостья из будущего» высадили в парке Дружбы рябиновую аллею имени Алисы Селезневой. Там же был установлен памятный камень с табличкой, на котором указано название аллеи и изображена Алиса с птицей-говоруном.

Что стало с актерами фильма

Наталья Гусева, сыгравшая Алису, после успеха картины стала очень популярной: ее узнавали на улицах. Однако такое повышенное внимание ей совсем не нравилось и даже пугало.

Позже она сыграла роли в фильмах «Гонка века», «Лиловый шар» и «Воля вселенной». Эти фильмы уже не были столь популярными, и Гусева решила к окончанию школы окончательно распрощаться с актерской карьерой.

Гусева призналась, что всегда мечтала заниматься биологией, поэтому решила поступить в институт на отделение биотехнологии. Окончила его она в 1994 году и стала работать в Институте эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. С 2019 года Наталья является соучредителем компании диагностики в области инфекционных заболеваний.

В 1993 году Наталья вышла замуж за своего поклонника Дениса Мурашкевича. В 1996-м у них родилась дочь Алеся. В 2001-м пара развелась. Вторым мужем Натальи стал арт-директор фонда «Русофонд» Сергей Амбиндер. В 2013-м году они поженились, а чуть позже у них родилась дочь София.

Алексей Фомкин — экранный Коля Герасимов — имеет наиболее богатый опыт в кино из всех юных коллег по фильму. При этом жизнь его нельзя назвать легкой и счастливой.

Из-за занятости на съемках Фомкин даже не получил аттестат после окончания школы.

Он снимался в киножурнале «Ералаш» с 1982 по 1986 год, а также в двух фильмах: «Повод» и «На своей земле».

После этого новых ролей ему не предлагали, и это вынудило актера устроиться грузчиком, после чего он ушел в армию. После службы он работал маляром, а потом уехал в деревню и стал мельником. Там он встретил свою будущую жену и уехал с ней во Владимир.

В 1996 году Фомкин погиб в пожаре, когда ему было 26 лет. Он пришел в гости с женой, но спастись из квартиры не смог.

Актер Илья Наумов, сыгравший Фиму Королева, также не стал продолжать карьеру в кино. После «Гостьи из будущего» он сыграл только роль школьника в фильме «Пощечина, которой не было». Наумов решил получить высшее образование и занялся строительным бизнесом.

Марианна Ионесян (Юлия Грибкова) после фильма также в кино не снималась, но приняла участие в проекте «Что? Где? Когда?» и получила приглашение в юношескую команду знатоков.

Она окончила факультет философии МГУ и уехала жить в США. Там она пошла учиться и получила степень магистра в области управления бизнесом.

Позже она вышла замуж и взяла фамилию Грей. Известно, что Марианна теперь работает в области бизнес-консалтинга и организует концерты классической музыки.

Семен Бузган (Коля Садовский) также больше не играл в кино. Известно, что с 1990-х годов он проживает в Израиле. Работал радиоведущим, продавцом и рекламным агентом. Теперь он работает таксистом.

Семен был женат дважды. Есть дочь Ракель. Также воспитывает Элизабет — дочь второй супруги.

Ранее 5-tv.ru писал о запутанной жизни звезды «Секса в большом городе» Саре Джессике Паркер.