Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Кроме того, Запад также должен снять санкции с Россельхозбанка.

Россия ожидает подключения к системе SWIFT и снятие западных санкций с Россельхозбанка. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время ежедневного брифинга.

«Ожидаем, что будут сняты санкционные ограничения с Россельхозбанка, других финансовых организаций, которые обеспечивают операции по международной торговле продовольствиями и удобрениями», — заявила дипломат.

Кроме того, Захарова отметила, что администрация американского президента Белого дома должна посодействовать в разблокировке сельхозэкспорта РФ. Пока что Европа отказывается подключать Россельхозбанк к SWIFT, но Россия ожидает решения США по этому вопросу.

Недавно Fox News проводил расследование и сообщал, что Штаты готовы рассмотреть доступ России к SWIFT в рамках урегулирования конфликта на Украине. В свою очередь, все консультации экспертов двух мировых держав будут продолжены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после переговоров в Эр-Рияде на Западе начали высказываться о снятии антироссийских санкций. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что сейчас обсуждаются все варианты. Однако прямого ответа на вопрос о возможности подключении к SWIFT не дал.