Фото, видео: 5-tv.ru

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ВСУ вербует латиноамериканцев, завлекая быстрыми и легкими деньгами.

Вдовы колумбийских наемников, пропавших на Украине, выходят на протесты. Они хотят знать хоть что-то о своих мужьях и получить положенные им выплаты.

ВСУ вербует латиноамериканцев, завлекая быстрыми и легкими деньгами. Туда едут сотни здоровых мужчин, но совершенно не готовых к ведению боя. После короткого обучения командование перебрасывает их на самые безнадежные операции. И, как правило, ни раненых, ни погибших боевики с линии фронта уже не забирают. И, естественно, никакой информации о них не выдают.

— Мой брат пропал на Украине в октябре 2023 года. Мне ответили только то, что он пал в бою, и все.

— Что вам обещали? Что вам еще рассказали?

— Ничего. Они больше не дали никакой информации.

По данным колумбийских СМИ, несколько сотен граждан республики, которые отправились на Украину, числятся пропавшими без вести. А всего в рядах ВСУ их может быть более тысячи. И российские военные регулярно берут их в плен.

Так, в январе этого года был арестован гражданин Колумбии, совершавший преступления против мирного населения в Курской области. И, как подчеркивал президент РФ Владимир Путин, Женевская конвенция на иностранных наемников, воюющих за ВСУ, не распространяется.