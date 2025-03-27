Как две капли? Лолита обнаружила свое сходство с известной советской актрисой

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; Instagram*/lolitamilyavskaya; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певица отметила, что для артиста важна не красота, а умение быть разной.

Певице Лолите Милявской показалось, что она похожа на народную артистку СССР Нонну Мордюкову. Об этом исполнительница рассказала на своей странице в социальной сети.

Недавно певица ездила в отпуск, где снимала сама себя на камеру смартфона. Просматривая видео, артистка пришла к выводу, что у нее есть внешнее сходство со звездой советского кино.

«Поймала себя на мысли, что очень похожа в первой части на любимую Нонну Мордюкову из одной картины», — подписала Лолита пост с данной записью.

Она запомнила эту особенность и отложила к себе в «актерскую копилку». Милявская отметила, что быть красивой способна каждая, а умение быть разной — это уже «актерский вайб».

На самом видео Лолита разыгрывает ссору с кем-то, кто якобы неудачно снимает ее на камеру. Но потом признается, что на отдых артистка приехала одна.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Милявская рассказала о планах на свои похороны.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ