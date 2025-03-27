Секретный чат Белого дома: администрация Трампа в тайной переписке унизила лидеров ЕС

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Советник американского лидера Майк Уолтц заявил, что ему «надоело спасать Европу», а глава Пентагона Пит Хегсет и вовсе назвал европейских чиновников «убогими».

Утечка секретных данных шокировала лидеров Европы. Переписка американских чиновников касалась не только деталей военной операции в Йемене, но и непосредственно самих должностных лиц. Судя по скриншотам, которые были опубликованы, советнику президента США по национальной безопасности Майку Уолтцу надоело «спасать Европу». А глава Пентагона Пит Хегсет и вовсе называет еврочиновников — «убогими». Об их реакции подробно рассказал корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Есть все-таки у новой команды президента США Дональда Трампа размах. Били по хуситам — попали по европейским союзникам, теперь уворачиваются от многочисленных рикошетов. Пресса Старого Света шлет осколки информационной бомбы обратно за океан.

Журнал The Atlantic, как говорится, «умеет в информационную войну». Выслушав обвинения во лжи и упреки после первой порции разоблачений, редактор опубликовал новые подробности. Во-первых, в секретном чате все же обсуждали детали военной операции.

«Первая цель — их главный специалист по ракетам, мы точно установили, что он зашел в дом своей подруги, и теперь он разрушен», — написал в чате советник президента США Майк Уолтц.

«К сожалению, мы единственные, у кого есть такая возможность. Из нашей переписки абсолютно понятно, что это ужасно. Вот почему европейцы должны инвестировать в свою оборону», — указал Уолтц.

«Я просто ненавижу опять спасать Европу», — написал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Я полностью разделяю ваше отвращение к европейским халявщикам. УБОГИЕ», — добавил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Убогие» все еще думают, как ответить. Пока не выступил ни один европейский лидер или министр иностранных дел, в несекретных чатах отдуваются «бывшие» и те, кто на вторых ролях.

«Я согласен, что Европа должна делать больше для безопасности, но сэр Кир должен напомнить США, что Великобритания лидирует на фронте. Я санкционировал четыре удара по хуситам», — заявил бывший министр обороны Соединенного Королевства Грэнт Шэппс.

«Джей Ди Вэнс и его приятели явно не годятся для управления групповым чатом, не говоря уже о самых мощных вооруженных силах мира», — написал, в свою очередь, лидер британских либеральных демократов Эд Дэйви.

Хотя это скандал, и он нарастает. Европейцы через упреки в прессе сообщают, что обиделись. Вялый, но все же удар по администрации Трампа. На его защиту грудью встали самые яркие.

«Нам плевать на ваше мнение и ваши репортажи. Почему бы вам не вернуться в свою страну, где у вас серьезные проблемы с мигрантами? Нет, нет, нет! Вы должны заботиться о своих собственных границах», — заявила член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, отвечая на вопрос журналиста из Великобритании.

«Но жизни американцев подвергаются опасности?» — задала вопрос репортер из Великобритании.

«Нет, позвольте, я скажу! Волнуйтесь о своих людях? Как насчет ваших женщин, которых насилуют мигранты?» — поинтересовалась она.

Ответ в духе «сам дурак» теперь почти основная тактика команды Трампа. Примерно так реагируют в Белом доме.

«Это история из провального журнала The Atlantic. Но вот вам факты: в сообщениях не было секретных материалов. Там не было ни мест, ни источников, ни методов, и уж точно не обсуждались военные планы», — подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Презрение к автору статьи в The Atlantic подчеркивает и Майкл Уолтц– знаменитый админ чата, который добавил туда лишние «глаза» и «уши».

«100%, что я не знаю этого парня. Я знаю, что у него ужасная репутация и он действительно худший из журналистов. Знаю, что он ненавидит президента, но я не пишу ему, его номера нет в моем телефоне», — добавил Уолтц.

Но секретную переписку не затолкать обратно в служебный смартфон. Уже видели все: США не просто не согласны с европейскими союзниками, они презирают их, считают обузой. Теперь Старый Свет, и Великобритания особенно, должен решить по классике: «быть или не быть». Хотя, вероятнее всего, реакция будет «убогой», опять утрутся.