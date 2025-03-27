«Это будет зачет»: может ли Прилучный потребовать алименты на сына у Муцениеце

Фото, видео: © РИА Новости/Евгения Новоженина; 5-tv.ru

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Разбирательства между актерами связаны с размерами выплат на содержание детей и определением порядка общения с ними.

Суды между актерами и экс-супругами Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце могут закончиться назначением равных алиментов для обеих сторон. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал адвокат Александр Кудряшов на предпремьерном показе фильма «Падение короны».

По словам юриста, суд может возложить обязанность выплачивать алименты на мать, если будет определено, что постоянным местом жительством (ПМЖ) ребенка является дом или квартира отца. В случае Прилучного и Муцениеце, когда сын живет у отца, а дочь — у матери, алименты могут быть назначены обеим сторонам.

«Но в данном случае нужно понимать, чем это может закончиться. То есть, если сумма алиментов, которую она выплачивает ему, и он выплачивает ей, будет одинаковой, то это будет зачет. Это бессмысленная история», — объяснил Кудряшов.

Пока судом не определено ПМЖ ребенка, сам факт проживания влияет только на доказательство размеров алиментов, которые сейчас платит актер, подчеркивает адвокат.

Суд не стал брать в основу последнего акта то, что сын артистов проживает с Павлом. Однако есть большая вероятность того, что где-то в совещательной комнате этот момент обсуждался и все-таки повлиял, уверен юрист.

Артисты были женаты с 2011 по 2020-й год. В браке у них родилось двое детей. Сейчас между экс-супругами идут судебные разбирательства, связанные с размерами алиментов и определением порядка общения наследников с родителями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Прилучный выиграл суд по вопросу размера алиментов.