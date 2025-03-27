«Соловьев, береги Валентину»: как бывшая и новая жена актера стали подружками
Бывшая и новая жена актера Соловьева стали подругами
Фото, видео: Фадеичев Сергей/ТАСС; 5-tv.ru
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Евгения Ахременко очень тепло относится к избраннице экс-супруга Валентине Карчевской.
По словам Евгении Ахременко, многое в жизни мужчины зависит от его второй половинки, поэтому она только рада, что рядом с ее экс-супругом появилась Валентина Карчевская. После знакомства с Соловьевым она постепенно вникла во все нюансы их взаимоотношений, со всеми познакомилась и села за «стол переговоров». Таким образом, она помогла наладить общение между бывшими мужем и женой, а также их совместными детьми.
«Не все, но многое зависит от правильной женщины. Мы с Костей общаемся каждый день по поводу детей, и я ему говорю каждый раз: «Соловьев, береги Валентину», — призналась Евгения.
Карчевская отметила, что всегда выступает за семейные ценности. Она считает важным общение детей с обоими родителями, даже если те находятся в разводе.
«Я не понимаю, как вообще можно отцу не общаться с детьми или матери не общаться с детьми, разные бывают ситуации. Я считаю, что дети — это наше святое, это наше все. Поэтому, безусловно, какие бы отношения между мужем и женой ни были, дети остаются детьми, и они ни в чем не виноваты, даже если родители разошлись. И общаться нужно обязательно», — поделилась своим мнением Валентина.
Стоит отметить, что бывшая и новая жена актера выстроили и друг с другом очень теплые отношения.
Евгения и Константин состояли в браке с 2009 по 2013 год. В этом союзе родилось двое сыновей — Даниил и Тимофей. После расставания он долгое время не общался с наследниками и бывшей супругой.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Константин Соловьев вернулся к детям от Евгении Ахременко, от которых отказался.