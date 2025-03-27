«Может быть»: Трамп готов снизить пошлины на товары из КНР ради сделки по TikTok

Трамп готов снизить пошлины на товары из КНР ради сделки по TikTok

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Trutschel/photothek.net v

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Американский лидер уверен, что дополнительные денежные поступления приносят Штатом больше пользы, чем соцсети.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп допустил возможность снижения текущих пошлин на товары из Китая, если переговоры по TikTok увенчаются успехом. Об этом он сообщил во время выступления в Овальном кабинете, отвечая на вопросы представителей СМИ.

«Я немного снижу пошлины, может быть», — заявил Дональд Трамп.

Он отметил, что каждая из этих пошлин приносит Соединенным Штатам больше пользы, чем социальные сети.

«Сделка с TikTok — в интересах Америки», — заявил Трамп и добавил, что может продлить срок ее заключения.

В начале февраля стало известно, что глава Соединенных Штатов Америки подписал распоряжение о создании фонда национального благосостояния. Согласно данным зарубежных СМИ, этот фонд может приобрести социальную сеть TikTok.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в конце января блокировка соцсети TikTok отсрочена на 75 дней. Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп. Это позволило новой администрации Белого дома определиться с планом действий.