Краснодарская сакура: в городе зацвела слива
В Краснодаре зацвела местная сакура
Фото, видео: www.globallookpress.com/Sebastian Kahnert; 5-tv.ru
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Местные жители и гости спешат насладиться весенним чудом, которое продлится около двух недель.
Краснодар в эти дни стал похож на Японию. Там пик расцвета сакуры — одного из символов страны восходящего солнца. Разница лишь в том, что на юге России — это цветки сливы, а не вишни.
В краснодарском саду высажены десятки растений. В этом году из-за аномально теплой погоды они распустились на месяц раньше обычного.
Деревья утопают в воздушном облаке нежно-розовых цветков. Жители и гости города спешат насладиться весенним чудом, которое продлится около двух недель.