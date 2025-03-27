Раненого оператора Первого канала доставили в Москву
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Фото, видео: 5-tv.ru
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Он работал с погибшим военкором телеканала Анной Прокофьевой.
В Москву доставили оператора Первого канала Дмитрия Волкова, который был тяжело ранен при выполнении служебного задания в Белгородской области.
Там он работал вместе с военкором Анной Прокофьевой, когда автомобиль съемочной группы подорвался на вражеской мине. Корреспондент погибла, а оператор получил тяжелые ранения.
Сразу после случившегося Волкова доставили в Курскую областную больницу. Врачам удалось стабилизировать его состояние, после чего вертолетом отправили в Москву.