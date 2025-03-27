«Против нацистской своры»: в Сербии рассказали о союзе с Венгрией и Словакией

Драган Станоевич: Сербия будет создавать союзы с Венгрией и Словакией

Фото: Petr David Josek/ТАСС

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Власти страны нацелены на сотрудничество с теми, кто не подчиняется руководству Евросоюза.

В Сербии предлагают заключить союзы с Венгрией и Словакией после заключения соглашения о военном сотрудничестве между Хорватией, Албанией и самопровозглашенным Косово. Такой ответ дали власти государств, когда заметили укрепление инфраструктуры НАТО на Западных Балканах.

Об этом журналистам «Известий» рассказал председатель комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич. По его словам, для партнерства Белград ищет политических единомышленников.

«Сербия тоже будет создавать союзы с такими государствами, как Венгрия и Словакия, то есть с государствами, которые сегодня не подчиняются этой нацистской своре из Евросоюза и Брюсселя», — сказал он.

Как отметил Станоевич, Будапешт уже сейчас ведет переговоры по соглашению о взаимной поддержке и сотрудничестве. По его данным налажен контакт с Венгрией, чтобы с целью заключить аналогичный партнерский договор.

«И в общем-то, это тоже может быть таким ответом на эту провокацию», — заявил Станоевич.

Косово и Метохия — территории Сербии, напомнил политик. И добавил, что в связи со сложившейся в мире обстановкой подписание документа воспринимают как провокацию, на которую надо отреагировать.

Главы Минобороны Албании, Хорватии и Косова заключили сделку 18 марта в Тиране. Их декларация о сотрудничестве в оборонной сфере подразумевает, в частности, совместную подготовку кадров, проведение общих учений, противодействие внешним угрозам, а также обмен разведывательной информацией и «согласование политики и позиций участников с евроатлантическими многосторонними структурами в области безопасности и обороны».

Ранее, писал 5-tv.ru, пранкеры Вован и Лексус раскрыли планы по вступлению Косово в НАТО.