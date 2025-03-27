Под угрозой срыва: Конюхов попал в сложную ситуацию посреди Индийского океана

Фото, видео: Конюхов Оскар/ТАСС; 5-tv.ru

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У легендарного путешественника есть запасной ручной аппарат, но им можно пользоваться только в штиль.

Легендарный российский путешественник Федор Конюхов, который сейчас совершает одиночный переход на весельной лодке от Южной Америки до Австралии, столкнулся с проблемой, не возникавшей у него ни разу за время всех путешествий.

Посреди Индийского океана у него отказал опреснитель воды. Есть, конечно, запасной, ручной. Но сложность в том, что пользоваться им можно только в штиль.

А чтобы добыть всего литр пресной воды, необходимо около двух часов прокачивать морскую.

То есть на данный момент это одна из самых реальных угроз для срыва экспедиции. Ведь впереди еще около трех тысяч миль пути и теперь все зависит от надежности техники.