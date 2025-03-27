«Жить надо будущим»: Путин встретился с участниками «Движения первых»

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В организации детей и молодежи уже 11 миллионов человек.

Ветераны и бойцы специальной военной операции — пример для подрастающего поколения и наставники для «Движения первых». Об этом сегодня заявил Владимир Путин на съезде организации, который прошел в национальном центре «Россия».

Всех нас от Калининграда до Сахалина сейчас объединяет стремление к общей победе. И поэтому не случайно, что с молодежью глава государства в первую очередь говорил о героях. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Здесь все в движении. Энергия юности бьет через край — они будто пытаются перекричать друг друга, рекламируя каждый свой регион. Словом, здесь ярко и шумно. Вот и с главным гостем этой встречи Владимиром Путиным они первым делом проверяют уровень громкости.

«Движение первых» создали в мае 2022 года, аккурат к столетию пионерии, правда, тут и пионерия, и комсомол в одном флаконе. Костяк организации — школьники и студенты.

В «Движении первых» уже 11 миллионов человек. Оно сотрудничает с организациями из 12 стран, среди которых в том числе и западные.

На заседании наблюдательного совета движения организации президент отмечает, как важно, что среди лидеров и наставников движения есть герои спецоперации.

«Мы должны быть благодарны не только за освобождение Суджи, но и за защиту России и наших интересов и людей в целом, в новых исторических регионах, где бы то ни было, везде, таких людей у нас много. В результате работы движения „первых“ будет еще больше», — отметил Путин.

Это и есть главная цель движения — передать следующим поколениям знания об истории страны, героях прошлого и настоящего, привить интерес к тому, что происходит в России.

«В этом году, всем хорошо известно, мы отмечаем день Великой Победы, 80 лет, юбилей. Знаю, что участники движения ухаживают за памятниками и мемориалами, несут почетные караулы в памятные даты, вместе с родителями изучают историю своих предков», — добавил Путин.

Вот они — самые юные хранители традиций, энергичные и инициативные.

«Сейчас я хочу попробовать выиграть грант, чтобы создать в своей школе кружок по танкомодельному спорту», — сказал учащийся школы № 4 из Республики Коми Никита Камынин.

«Я знаю, как это сделать, тем более что министр просвещения Сергей Сергеевич Кравцов у нас на связи, слышит, он точно подключится и поможет. Если он почему-то этого не сделает, то я обещаю, что это сделаю я сам», — ответил российский лидер.

В эпоху гибридных войн многие пытаются перевернуть историю с ног на голову, но тех, кто умеет извлекать из нее уроки, куда больше.

«У нас очень много друзей, везде: и на западе, и на востоке, и на севере, и на юге — во всем мире. Успех нас ждет по этому направлению в том случае, если мы будем активно и эффективно работать с молодыми людьми», — добавил президент.

Три дня школьники и студенты проведут в нескончаемом потоке встреч — с героями СВО, ведущими спортсменами, политиками и деятелями искусства. Это общение для многих — хороший стимул идти вперед и постоянно быть в движении.

«Жить надо будущим, основываясь на фундаменте, который нам достался от наших предков, от наших матерей, отцов, бабушек и прадедушек. Россия — это страна, устремленная в будущее», — заключил Путин.