Фото, видео: www.globallookpress.com/vl1; 5-tv.ru

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Новый поток нелепых и абсурдных возмущений.

Тема ядерного оружия, которое необходимо вернуть Киеву, вновь поднята на Украине. А поводом послужила всего лишь одна фраза спецпосланника американского президента Ричарда Гренелла, заявившего, что в начале 1990-х Украина, которой никогда не принадлежало ядерное оружие, просто вернула его России.

Гренелл назвал это неприятным фактом. Но поток нелепых и абсурдных возмущений уже было не остановить.

«Ядерное оружие было советским. А Россия — не СССР», — сказал экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов.

«Украина унаследовала ядерное оружие от Советского Союза, составной частью которого она была», — заявляет экс-глава администрации бывшего британского премьер-министра Терезы Мэй Гэвин Барвелл.

«Они были такими же украинскими, как и российскими. Это знание первого дня», — сказала бывший конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер.

Да, знания в этом вопросе действительно важны. И всем украинским и западным демагогам надо напомнить, что Россия — полная правоприемница Советского Союза, со всеми его долгами и обязательствами. Ответственность и право владения ядерным оружием тоже на России. И это понимают все бывшие республики Советского Союза, за исключением Украины.