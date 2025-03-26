В Подмосковье в результате стрельбы был ранен сотрудник Минобороны

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Инцидент произошел в районе жилого комплекса «Ольгино Парк».

В результате стрельбы в подмосковном Железнодорожном был ранен сотрудник Минобороны. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел в районе жилого комплекса «Ольгино Парк». Неизвестный поджидал одного из местных жителей у подъезда. Когда мужчина вышел из дома, последовал выстрел.

Оружие, из которого стреляли в сотрудника Минобороны. ФОТО: 5-tv.ru

Момент произошедшего зафиксирован камерами видеонаблюдения. Как стало известно, пострадавший — сотрудник Министерства обороны Российской Федерации.

Вскоре тело подозреваемого было найдено в лесном массиве близ Балашихи. Причины его смерти выясняются.

Найденное тело стрелявшего. 5ФОТО: 5-tv.ru

Обстоятельства происшествия проверяются правоохранительными органами.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Брянске суд вынес приговор отцу 14-летней девочки, устроившей стрельбу в гимназии. Мужчину приговорили к исправительным работам на срок один год и восемь месяцев. Он признан виновным в небрежном хранении огнестрельного оружия, из-за чего погибли двое несовершеннолетних, а еще четверо были ранены. 54-летний не обеспечил надлежащие условия для хранения охотничьего гладкоствольного оружия «Бекас-3» в своем доме.