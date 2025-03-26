Магнитная буря обрушится на Землю в четверг 27 марта

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Особенно позаботиться о себе стоит людям с хроническими заболеваниями.

Россию ожидает умеренная магнитная буря 27 марта 2025 года. По словам специалистов Лаборатории солнечной астрономии, вероятность геомагнитных возмущений в этот день оценивается в 36%. Это событие не пройдет незамеченным для метеозависимых людей. О том, как уменьшить воздействие солнечной активности, рассказало агентство URA.RU.

Врачи отмечают, что хотя буря будет умеренной, ее воздействие может вызвать определенные неудобства, особенно для людей с хроническими заболеваниями. В этот день важно следить за состоянием здоровья и принять меры, чтобы минимизировать негативное влияние солнечной активности.

Чтобы уменьшить влияние магнитной бури на организм, рекомендуется придерживаться нескольких простых рекомендаций:

Отдых и умеренные физические нагрузки: постарайтесь избегать переутомления. Легкая прогулка на свежем воздухе — отличный способ поддерживать свое самочувствие, однако стоит отказаться от интенсивных физических нагрузок.

Рацион питания: в период бурь отдавайте предпочтение легким продуктам. Рыба, свежие овощи и достаточное количество воды помогут вам чувствовать себя лучше. Кофе, алкоголь и курение лучше исключить, так как они могут усугубить влияние геомагнитных возмущений на организм.

Здоровый сон и отдых: убедитесь, что вы полноценно отдыхаете и высыпаетесь.

Ограничения: в периоды пиковой активности магнитной бури стоит минимизировать поездки на автомобиле и избегать работы, требующей повышенной концентрации внимания.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие праздники отмечают 27 марта и что нельзя делать в этот день.