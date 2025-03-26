Путин заявил о многочисленных друзьях России по всему миру

Фото, видео: 5-tv.ru

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Будущее страны зависит от тех, кто формирует основы нового общества.

Друзей у России гораздо больше, чем тех, кто не понимает нашу страну. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе своего выступления на съезде «Движения первых» в Национальном центре «Россия».

«Есть люди… на так называемом Западе, есть люди, которые не понимают Россию. Но это не мешает нам жить, развиваться. Это нас должно настраивать только на то, чтобы количество людей, которые нас понимают и хотят с нами жить в мире, в дружбе, увеличивалось.», — заявил Путин.

По словам главы государства, Россия имеет единомышленников в разных уголках планеты — на Западе, Востоке, Севере и Юге.

Президент отметил также, что будущее страны зависит от тех, кто сейчас растет, обучается и формирует основы нового общества — от молодых россиян. При этом, важными ориентирами остаются такие ценности, как семья и Родина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России выразил благодарность героям и ветеранам, участвующим в специальной военной операции, за их вклад в воспитание будущего поколения страны. Он отметил, что для детей важно видеть настоящих героев рядом, ведь благодаря поддержке участников СВО они растут, вдохновляясь примерами храбрости, доблести и настоящей любви к Родине.