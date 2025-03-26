Сергей Нарышкин сравнил пропаганду Евросоюза с методами Третьего рейха

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

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В Службе внешней разведки раскритиковали планы ЕС по переписыванию роли России в освобождении Европы от нацизма.

Власти Европейского союза используют приемы Третьего рейха, запугивая население российской угрозой. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

По его словам, европейские руководители составили план по внедрению в общественное сознание русофобских идей и намерены заставить ведущие средства массовой информации подавать информацию так, чтобы все поверили, что Россия якобы второсортная страна, а Москва никогда не была победительницей нацизма во Второй мировой войне.

По всей видимости, принцип Геббельса «чем больше ложь, тем скорее в нее поверят» прочно засел в головах евробюрократов, говорится в сообщении Службы внешней разведки.