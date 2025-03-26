Основатель «Русагро» Вадим Мошкович задержан в Москве

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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В офисах компании проходят обыски.

Основатель агрохолдинга «Русагро» Вадим Мошкович задержан в Москве. Об этом сообщает источник 5-tv.ru. Отмечается, что дело было возбуждено еще в 2018 году в Саратове по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество группой лиц по предварительному сговору»), затем его передали в Москву.

Параллельно с задержанием правоохранительные органы проводят обыски в офисах «Русагро».

На данный момент неизвестно, предъявлены ли Мошковичу официальные обвинения.

«Русагро» — один из крупнейших агрохолдингов России, специализирующийся на производстве сахара, мяса и растительных масел. Основан в 1995 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участник шоу «Голос» задержан за мошенничество. Певец Эмиль Кадыров стал одним из фигурантов дела.

Задержанные разработали многоэтапный план для незаконного получения денег. Подозреваемые стали участниками программы «Пушкинская карта». Они якобы организовывали культурное мероприятие в одном из концертных залов столицы. После злоумышленники систематически выявляли держателей «Пушкинских карт» с неиспользованным лимитом средств, после чего осуществляли несанкционированное списание бюджетных денежных средств.