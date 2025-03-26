Весенний детокс для дорог: в Москве отмоют более 100 тоннелей

Фото: mos.ru

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Очистка проводится по ночам.

В Москве до конца апреля отмоют более 100 подземных дорог, среди которых как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский, Гагаринский и Новокутузовский тоннельные комплексы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, его цитирует официальный портал mos.ru.

Промывка осуществляется поочередным перекрытием крайних полос и только при плюсовой температуре — и либо в ночные часы с 22:00 до 06:00, либо в выходные дни.

Для качественной очистки используется специальная техника: тоннелемоечные машины, оснащенные вращающимися щетками, и поливомоечные установки высокого давления. С их помощью рабочие удаляют зимние загрязнения с парапетов и стен, тщательно промывают дренажные системы, приводят в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети.

Особое внимание уделяется удалению солевых отложений и остатков противогололедных реагентов, которые могут вызывать коррозию конструкций. Такие мероприятия значительно продлевают срок службы инженерных сооружений и обеспечивают безопасность дорожного движения.

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