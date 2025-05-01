Святые Жигули: как оценивает молодежь главный транспорт СССР

Фото, видео: РИА Новости/Алексей Мальгавко; 5-tv.ru

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Наследство от деда в виде старенького автомобиля кто-то выбросит на металлолом, а кто-то даст ему вторую жизнь, сохраняя память и связь между поколениями.

«Себя бы съел, но Жигу деда бы не продал!» — уверяют молодые артисты Ярослав Могильников и Валентин Анциферов. Какие секреты скрывает дедушкин гараж и почему молодежь сейчас млеет от винтажных вещей, эксклюзивно узнала корреспондент 5-tv.ru на красной дорожке фильма «Жига. На полной скорости».

Прочный, стильный и комфортный, пожалуй, так можно описать культовую советскую машину — «Жигули». Эта легенда — любимчик всех автосервисов. А сейчас машина продолжает жизнь в сердцах уже трех поколений.

«Тяжелый металл и излишняя надежность», — такие воспоминания о «Жигулях» у актера Даниила Белых.

ВАЗ смог завоевать сердца миллионов советских граждан и продолжает храниться у многих в гаражах не просто так. Весь секрет в начинке — тормоза, двигатель, детали. Именно они сделали автомобиль легендарным.

«Даже если ее перебираешь — она всегда работает! Даже если лишние детали остаются, а они постоянно оставались — все равно работает! С нынешними машинами не так. Там душа была, а сейчас это просто средство передвижения!» — делится блогер Евгений Ершов.

По-настоящему ценить, одним словом, железо на ржавых колесиках нынешнему поколению крайне сложно. Ведь нет прочной эмоциональной привязанности. Для кого-то «Жига» — это лихие 90-е, шашлычки и гаражи, а для кого-то — дедушкина драгоценность. Но даже к дедушкиной драгоценности удается сохранить кровный трепет.

Чемпион по мотогонкам Алексей Наумов гордится тем, что его дочки дорожат «Жигулями» и другими раритетными вещицами.

«Это потому что воспитание, которое передается от бабушек, дедушек и родителей!» — объясняет гонщик преданность дочерей к старым предметам.

А вот Эвелина Бледанс не считает каждую «Жигу» культом. Культовой машину делает история семьи, родословная, как говорит актриса. И несколько китайских электрокаров могут оказаться намного нужнее, чем раритетный хлам.

«Поменяю все раритетные машины на несколько новых китайских. Очень уж больно хочется поездить не на бензине!» — уверяет Бледанс.

Но, несмотря на резкое заявление в сторону легендарного ВАЗа, актриса не продала и не выбросила свое четырехколесное наследство. Ее жигули пропитаны историей.

«У нас был жигуленок у папы. Очень хорошо помню этот автомобиль, он принес мне много радости и позитивных дней. Мы поднимались на нем на Ай Петри, ездили купаться к морю. Он сейчас где-то в Ялте недалеко от моего дома и ждет, когда придет Сема и посмотрит, где же там этот „Жигуленок“!»

Мастер спорта Светлана Журова не расстается с легендой автопрома, потому что это подарок президента. А подарки президента не продают, как говорит Журова.

«У меня есть подарок от президента — «Волга». Подарили в 2006-м. На ней есть аэрография — Олимпийские кольца. Почему не продала? Подарки президента не продают. И сыну сказала: «Попробуй только, продай!»

У всех разные связующие ниточки с «Жигулями». Но факт остается фактом. Жига — легенда.

Ранее, писал 5-tv.ru, Эвелина Бледанс готова променять раритетные авто на нового «китайца»!