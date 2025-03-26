Невидимая грань: как распознать первую стадию алкогольной зависимости
Нарколог Исаев: провалы в памяти — первый симптом алкоголизма
Фото: 5-tv.ru
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Самый опасный напиток — это пиво.
Провалы в памяти, исчезновение рвотного рефлекса и постепенное увеличение доз выпитого — первые признаки формирования алкогольной зависимости. Об это в беседе с aif.ru рассказал врач психиатр-нарколог Руслан Исаев.
Современные исследования Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) опровергают миф о «безопасных» дозах алкоголя. Особенно коварен пивной алкоголизм, который начинается с одной-двух бутылок по выходным.
Со временем развивается толерантность — для достижения желаемого эффекта требуется все больше спиртного. Если при попытке отказаться от алкоголя даже на неделю появляется раздражительность, тревожность или бессонница — это серьезный повод задуматься.
Хотя официально термина «женский алкоголизм» не существует, у представительниц прекрасного пола зависимость развивается особым образом.
Физиологические особенности — меньший водный баланс и менее активные ферменты, расщепляющие алкоголь, делают девушек более уязвимыми. Добавляет проблем и психологический фактор: женщины чаще пьют в одиночестве, тщательно скрывая свою привычку от окружающих.
Ключевые признаки начинающейся зависимости:
- Постепенное увеличение доз алкоголя;
- Нетерпеливое ожидание повода выпить;
- Появление алкогольных палимпсестов (провалов в памяти);
- Исчезновение рвотного рефлекса при передозировке;
- Ухудшение настроения в трезвом состоянии;
Если вы или ваши близкие заметили эти симптомы — не откладывайте визит к специалисту. Чем раньше начать лечение, тем больше шансов на полное выздоровление. Помните: безопасной дозы алкоголя не существует, а привычка «расслабляться» с бокалом может незаметно перерасти в серьезную зависимость.
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