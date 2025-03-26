Суд признал законным наказание за псевдослужебный дизайн автомобиля

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Житель Оренбурга, обклеивший машину символикой несуществующей организации, лишился прав на полтора года.

В Оренбурге кассационный суд признал законным лишение прав жителя Оренбургской области за весьма неудачную шутку. Свой автомобиль он обклеил символикой несуществующей спецслужбы. При этом дизайн очень напоминал знаки реальных государственных органов, что сбивало с толку и других водителей, и пешеходов.

Таких владельцев машин, которые переборщили с дизайном, на дорогах немало. Впрочем, и контор, которые предлагают оформить машину, к примеру, в стиле полиции — тоже достаточно. Тонкую грань между украшением и нарушением объяснила корреспондент «Известий» Наталья Оскерко.

Герб на капоте и аббревиатура «ОПБСП» — по столичным улицам мчится Отдел по борьбе с понтами. Приключениями автомобиля несуществующей службы его владелец хвастается в соцсетях. У иномарки есть своя страница и несколько сотен подписчиков.

«Это как минимум необычно. Также люди на это смотрят. Кто-то фотографирует, кто-то снимает, задает какие-то вопросы: дорого — не дорого?» — поделился автовладелец Даниил Баранов.

Даниил Баранов уверен: все законно, ведь наклейки не светоотражающие. А автоэксперты удивляются: как молодому человеку удается спокойно разъезжать с таким узором?

Пункт 11 основных положений по допуску транспортных средств: эксплуатация автомобилей с нанесенными цветографическими схемами, не соответствующими государственным стандартам, запрещены.

«Практически любое, что может быть воспринято, как цветографическая схема, будет являться нарушением 11-го пункта основных положений по допуску. Любое! Обладают они световозвращающими свойствами или не обладают — это никакого значения не имеет», — объяснил автоэксперт Дмитрий Попов.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КОАП) подразумевает нешуточное наказание. За управление таким автомобилем можно остаться без водительских прав на год, а то и полтора. То же касается и нестандартных регистрационных знаков, когда вместо госномера — сувенирный.

«Наклейки, которые сопоставимы по ГОСТу с наклейками спецслужб, дают водителю преимущество в потоке движения. И создают у участников движения иллюзию того, что данное транспортное средство является автомобилем, оборудованным для использования специальными службами», — рассказал автоюрист Михаил Захаров.

Впрочем, вопросы у сотрудников ГИБДД может вызвать вообще любая крупная наклейка — рассказывает тату-мастер Алена. Ее «делаю больно за деньги» на знаки оперативных служб не похожа, но останавливают ее регулярно.

И ответственность за такое может грозить не только автовладельцу, но и тем, кто непосредственно это сделал. Штраф за незаконное нанесение на машину цветографических схем автомобилей оперативных служб составляет пять тысяч рублей для физических лиц, пятьсот тысяч — для юридических.

Кажется, не везде об этом знают: в одном из салонов нам с легкостью предложили превратить обычный автомобиль в транспорт ГИБДД. Впрочем, шутников с каждым годом становится все меньше, говорят в автосалонах. Мода на кричащие надписи на капотах и задних стеклах уходит в прошлое.

«Чаще всего клиенты сейчас выбирают прозрачную защитную пленку, востребованы также оклейка под металлик или хамелеон, а если из небольших украшений, популярнее всего сейчас патриотические наклейки. Например, на эту иномарку вскоре нанесут изображение кремлевской звезды», — рассказала корреспондент «Известий» Наталья Оскерко.

А вот желающих превратить свой автомобиль в целый арт-объект, наоборот, пребывает.

«Делали не так давно капот. Там Михаил Круг был с супругой своей. Это люди просто фанаты Михаила Круга. Делали из фильма „Место встречи изменить нельзя“, тоже человек фанат этого фильма», — поделилась руководитель студии оклейки автомобилей Лидия Журавская.

Но за такое, по крайней мере, не наказывают. Если внесены соответствующие записи в СТС и ПТС. Другими словами: чем бы автовладельцы ни тешились, лишь бы не мешали работе тех, кто на дороге действительно должен привлекать внимание.