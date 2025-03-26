В Красноярском крае поймали десятилетнего водителя квадроцикла

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ребенок признался, что взял транспорт у отца, чтобы съездить к другу. Семье теперь грозит штраф.

В Красноярском крае инспекторы поймали на дороге малолетнего нарушителя. За рулем квадроцикла находился десятилетний мальчик.

Сотрудникам он объяснил, что ехал на соседнюю улицу, к другу в гости. А транспорт взял у отца.

На место вызвали родителей и провели беседу. Теперь им придется заплатить крупный штраф в 30 тысяч рублей за передачу управления водителю без прав.