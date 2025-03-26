Парламент Армении принял закон о вступлении в Европейский союз

Фото, видео: © РИА Новости/Антон Денисов; 5-tv.ru

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Представители правящей партии проголосовали за принятие документа.

Парламент Армении принял закон «О начале процесса вступления в Европейский союз». Интересно, что ЕС никого не звал.

Между тем, Россия не раз предупреждала, что Армения не сможет усидеть на двух стульях сразу. Выбор европейского пути лишит Республику членства в Евразийском экономическом союзе.

Ранее премьер-министр государства Никол Пашинян заявлял, что не намерен выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), поскольку страна лишится торговых льгот и пойдет снижение товарооборота с Россией.

К слову, объем продаж между Арменией и ЕС в разы меньше, чем с нашей страной.