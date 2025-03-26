Месяц Стального дракона: китайский гороскоп на апрель 2025 года

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В этот период нас ждут самые разные события. К чему стоит готовиться?

5-tv.ru публикует прогноз на апрель 2025 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

С 4 апреля мы приветствуем месяц Стального дракона. Это самый любимый зверь китайцев. И неудивительно, ведь его время влияния — это весна. Время молодости, жизни, новых посадок, кипучей деятельности, активности. Это важный месяц и для человеческого организма, когда после зимней спячки мы приходим в состояние жизни, активности, деятельности.

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Дракон состоит из двух двухнедельных сезонов китайского календаря: сезона «ясно и светло» и сезона «зерновые дожди».

В древних текстах говорится: «В это время происходит рост всего сущего, вокруг чисто и светло. Погода становится теплее, растения и деревья начинают расти, ветры этого времени дуют с юго-востока. Все взрастает на юго-востоке, и солнце красиво».

Месяц дракона относится к межсезонью, в нем сильны стабилизирующие, успокаивающие энергии земли. Они, в свою очередь, готовят нас к наступлению летнего сезона. И в месяц земли принято навещать могилы предков. В честь праздника поминовения усопших — а таких праздников у китайцев в течение года несколько — назван сезон первой половины апреля.

По китайским поверьям, если в это время посадить иву или надеть украшение из этого дерева, то можно предотвратить несчастье. Дело в том, что ива символизирует связь с предками. Считается, что оно обладает огромной жизненной силой.

Также в этот сезон принято отправляться на пикники или в пешие прогулки. Его еще называют временем прогулок по первой траве. Правда, поздравлять с главным праздником этой двухнедельки не принято. Ведь он считается и печальным, и радостным одновременно. С одной стороны, вспоминают ушедших в иной мир, с другой — приветствуют весну, время начала новой жизни.

Это прекрасное время и для садоводов — время посадки огурцов, бобов и других молодых саженцев. По звездам, дракон является уникальным зверем, который не дает поддержки никому, не является ничьим талисманом. Он будто бы сам в себе.

Однако если вы родились в мае, апрель для вас — отличный месяц для плановых медицинских процедур.

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Гексаграмма месяца: 11 — согласованность

Текст книги перемен гласит: «Малое отходит, великое приходит. Счастье, развитие».

Во внешнем — исполнение и самоотдача, во внутреннем — творчество и крепость. Для маленького человека поход и любое начинание к счастью, потому что внешнее будет закономерно подчиняться его творчеству.

Здесь мы видим лучшее сочетание Инь и Ян, света и тьмы, они дополняют друг друга. Внутреннее наполнено чистой силой творчества, а внешнее способствует исполнению задумок. Возможность полной реализации замыслов.

Не следует, тем не менее, оказавшись на высоте, проявлять эгоизм, легкомысленность и небрежность к тем, с кем вы двигались к успеху. А чтобы продлить минуту славы и успеха, постарайтесь подкрепить свой успех успехами в других областях.

Месяц складывается в полную структуру огненного наказания неблагодарности: это дает действия под давлением, проигрыши в судах, риски травм. Множество сплетен и пересудов при огромном влиянии женщин. Со всеми проблемами следует справляться, как только они возникают.

В краткосрочной перспективе будет сложно, в долгосрочной — возможен позитивный исход. Следует последить за здоровьем, поскольку вместе со структурой месяца оказывается звезда болезней. Ждем ярких событий, ярких решений, связанных с огнем.

Лучшие и худшие дни апреля

Хорошие дни для начала долгосрочных проектов, важных событий: 7, 13, 15, 18, 25, 27, 30;

Плохие дни (лучше заниматься незначительными делами): 5, 14, 23, 29;

Дни болезней (не годятся для визитов к врачу): 3, 15, 16, 28;

Дни потери (лучше переждать, все сделанное в этот период будет потерей времени): 21 и 22 апреля;

Дни без богатства (отложите кошелек в сторону, избегайте крупных финансовых операций): 5 и 6 апреля.

Здоровье

В пище рекомендуется умеренность. Лучшим мясом для этого времени считается баранина. Также китайцы советуют уделять больше внимания продуктам с горьким вкусом: редька, сельдерей, белокочанная капуста, чтобы успокоить печень и понизить внутренний жар.

Крайне важно в этот сезон не переохлаждаться — откажитесь от холодных напитков и продуктов. Одеваться лучше всего теплее.

В это время закладывается сила и энергия на весь год, поэтому следует делать мягкие физические упражнения и бережно очищать организм от шлаков и застоев, которые скопились за зиму.