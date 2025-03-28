Каждый шаг оставляет след: китайский гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля

Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 31 марта по 6 апреля 2025 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

На этой неделе яркий и бурный социальными взаимодействиями, а также насыщенный астрономическими явлениями месяц кролика сменяется Стальным драконом.

Звезды не дадут нам скучать: конфликты с противоположным полом во вторник, две звезды болезней в четверг и сразу два дня без богатства оказываются в субботу и воскресенье.

Если что-то планировать, то лучше всего на среду или пятницу. Остальные дни — все как один с оговорочками и особенностями.

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Понедельник, 31 марта 2025 года

5-tv.ru

День Земляной свиньи

Несмотря на большое число позитивных звезд и счастливое сочетание с энергиями месяца, неделя начинается с дня разрушителя. Понедельник не подходит для созидания, начала долгосрочных проектов, заключения брачных союзов. Поэтому в такой день только и остается, что завершать проекты, подводить итоги и прощаться с чем-то в вашей жизни.

Будьте внимательнее с поступающими предложениями, поскольку структура «Высоко натянутая земная сеть» располагает к активизации аферистов и мошенников.

Совет: время созерцать без активного действия. Будьте уверены в себе. Избавьтесь от предвзятых идей и убеждений.

Вторник, 1 апреля 2025 года

5-tv.ru

День Стальной крысы

В этот день складывается особенная структура «Наказание нелюбви». Она способствует разногласиям в отношениях между мужчинами и женщинами. Старайтесь доходчивее и бережнее доносить свои позиции до представителей противоположного пола и проявлять дипломатичность, если все же возникнет спор.

Такой день не может похвастаться и хорошими созвездиями. Поэтому годится только для начала учебы, сбора долгов, подписания незначительных контрактов, документов и рутинных дел.

А структура дня «Формация Белый тигр» может принести неожиданные повороты и вводные, в некоторых случаях даже травмы. Будьте внимательнее.

Совет: хорошее время для того, чтобы начать крупный проект или основать новое предприятие. Исправляйте ошибки. Избавьтесь от старых представлений.

Среда, 2 апреля 2025 года

5-tv.ru

День Золотого быка

Нейтральный день для дел, не подойдет для чего-то большого.

Например, переговоры пройдут успешно, вы сможете отправиться в путешествие, переехать, начать командировку, приступить к обучению, инвестировать, подписать важные документы, и даже ваша просьба о повышении может быть удовлетворена.

В структуре дня притаился покровитель и помощник, который способствует успешному завершению предпринятого сегодня.

Совет: принимайте то, что выпадает на вашу долю.

Четверг, 3 апреля 2025 года

5-tv.ru

День Водного тигра

Сразу две звезды болезней пришлись на этот день — медицинских процедур на него планировать не стоит. А у тех, кто уже болен, может случиться обострение хронических состояний. Слушайте сигналы организма, но визиты к врачу лучше намечать на другие дни.

Структура «Маленькая змея превращается в дракона» располагает к счастливым событиям. Хотя для начала чего-то крупного этот день все же не подойдет.

Совет: движение по выбранному пути принесет пользу и просветление. Подумайте о том, как объединить людей.

Пятница, 4 апреля 2025 года

5-tv.ru

День Водного кролика

Первый день нового месяца, месяца Стального дракона. Для закладки фундамента, свадьбы и открытия или начала проекта он не подойдет.

Структура дня «Зонт получает благословение» окружена хорошими знаками, в такой день благоприятно планировать, встречаться с близкими друзьями и коллегами по работе, отправляться на романтические свидания, инвестировать, отдыхать.

Но будьте внимательны — возможны задержки в пути, ошибки, неточности и неожиданные повороты событий, поскольку структура дня нестабильна.

Совет: попытки навязать свою волю или отойти в сторону не дадут результата. Приспосабливайтесь. Действуйте через женское начало.

Суббота, 5 апреля 2025 года

5-tv.ru

День Деревянного дракона

В выходные отложите кошелек в сторону: и воскресенье, и суббота — дни без богатства. Это те дни, в которые все финансовые операции выйдут вам боком. Либо они повлекут за собой расходы, либо возникнут трудности с переводами. Или же будут допущены ошибки, которые приведут к значительным финансовым потерям.

В такой день допустимо обращаться к врачу и заниматься планированием. Остальные дела лучше отложить на потом или постараться сделать заранее.

Совет: приспосабливайтесь к обстоятельствам и не навязывайте свою волю; тогда путь будет открыт. Превращайте конфликты в творческие противоречия.

Воскресенье, 6 апреля 2025 года

5-tv.ru

День Деревянной змеи

Еще один день без богатства — откладываем кошельки в сторону и занимаемся другой стороной жизни. В этот день приходит звезда Десяти зол, которая не дает развернуться ни в каких делах.

В структуре дня есть указания на возможность успешно сдать экзамен, успешно поработать с документами и подписать контракт на выгодных условиях.

Совет: выждите. Скоро будет подходящее время, чтобы начать проект или основать предприятие. Не жалейте времени на оценку событий и труд.

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