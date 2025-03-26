«Музыка составляет мою суть»: Вадим Самойлов отметит 60-летие грандиозными шоу

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Лидер группы «Агата Кристи» проведет концерты в Москве и Санкт-Петербурге, где споет лучшие хиты и абсолютно новые композиции.

Основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов отметит свое 60-летие грандиозными концертами в Санкт-Петербурге 29 и 30 марта в клубе А2, а также 4 и 5 апреля в Москве в ДК имени Горбунова. Об этом он рассказал 5-tv.ru.

«Друзья! Из шестидесяти лет своей жизни уже две трети я посвятил профессиональной музыке, которая составляет мою суть. Мы с вами давно знакомы, вы можете прочитать обо мне, вы можете прочитать меня, но именно в музыке я выражаюсь полноценно», — обращается артист к своим слушателям.

Как сказал Самойлов, его шоу отразит весь его 40-летний путь в музыке. Несмотря на такой опыт, артист все еще считает себя юнцом, который каждый раз открывает для себя что-то новое.

На концерте будут исполнены хиты легендарной группы «Агата Кристи», песни из сольных альбомов, а также абсолютно новые песни. Помимо этого, музыкант поделится со слушателями размышлениями о себе и о мире.

«Я, как и все, проживаю жизнь в своих взлетах и падениях, и буду рад поделиться с вами этим опытом», — говорит он.

Также в шоу примут участие именитые гости — легенды свердловского рок-клуба: «Урфин Джюс», «Настя», «Егор Белкин и друзья» и арт-проект «S-VOX».

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